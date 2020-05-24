Відома українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає у неї початок дня

На фото Настя лежала в ліжку й дивилася на камеру. Поруч можна побачити її собаку-блондинку - Мімі. Фото було зроблено так, щоб було видно сонце, яке вже увірвалося в вікно і освітило кімнату. Фотографія вийшла ніжною і сонячною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів під фото:

"Яка красуня", "Доброго ранку, Настюша", "А де собака ?)))", "Настя у вас пластична операція на обличчя?", "Красива,але видно вже роки беруть своє!", "Тільки додивилася твої блоги схуднення!".

Раніше ми повідомляли, що зоряна пара українського шоубізу співачка Настя Каменських і репер Потап порадували шанувальників сімейними кадрами - ідилія і пристрасть.

На кадрах Настя з'явилася в білому вузькому платті і накинутому на плечі пальті, з широким обручем на голові замість фати. Красуня кокетливо пограла на камеру, блиснувши пишним бюстом у відвертому декольте.

Повідомлялося, що відома українська співачка Настя Каменських показала спільне фото з чоловіком.

На кадрі Каменських лежала на ліжку в білій сорочці. Поруч можна побачити Потапенко, який теж був у білій сорочці і лежав поруч з Настею, частково прикриваючи тіло подушкою. Образ Олексій доповнив кумедним капелюхом, яка підкреслила літній образ зірки.

Нагадаємо, Потап і Каменських порадували новиною через рік після весілля, фанати в захваті

А ще Politeka писала, що чуттєва Каменських показала, що ховає під сорочкою

Також Politeka писала, що грайлива Каменських позбулася одягу заради любовного відео, Потап не стримався



