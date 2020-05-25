Світлана Лобода, Настя Каменських, Леся Нікітюк та інші зірки показали, як проводять час на відпочинок

На першому фото показала себе Світлана Лобода. Красуня була в червоному купальнику і доповнила образ великими окулярами, позуючи біля пальми на пляжі. Фотографія вийшла сонячною і світлою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото позує вже Леся Нікітюк. Вона сиділа в рожевому купальнику на шезлонгу поруч з подругою. Красуні вигнулись, щоб показати свої животики. Фото вийшло забавним і цікавим.

На третьому фото вже співачка Анна Корсун, більш відома під псевдонімом MARUV. Красуня позувала в чорному закритому купальнику і капелюсі, сидячи в басейні з видом на море. Співачка, як завжди, намагалася епатувати публіку сміливим образом.

На наступному фото відомий український хореограф Влад Яма. Красунчик стояв на березі океану, зовсім без одягу, використовуючи у вигляді купальника мушлю, якою прикрила дружина танцюриста найцікавіше. Фото вийшло дуже гарячим і що збуджує фантазію.

На останньому фото Настя Каменських. Красуня стояла на пляжі в жовтому купальнику, закривши очі від задоволення. Дівчина спокусливо вигнулась, щоб показати свої ідеальні форми і в неї це вийшло.

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