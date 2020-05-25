Светлана Лобода, Настя Каменских, Леся Никитюк и другие звезды показали, как проводят время на отдыхе

На первом фото показала себя Светлана Лобода. Красавица была в красном купальнике и дополнила образ большими очками, позируя возле пальмы на пляже. Фотография получилось солнечной и светлой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото позирует уже Леся Никитюк. Она сидела в розовом купальнике на шезлонге рядом с подругой. Красавицы выгнулись, чтобы показать свои животики. Фото вышло забавным и интересным.

На третьем фото уже певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV. Красавица позировала в черном закрытом купальнике и шляпе, сидя в бассейне с видом на море. Певица, как обычно, постаралась эпатировать публику смелым образом.

На следующем фото известный украинский хореограф Влад Яма. Красавчик стоял на берегу океана, совсем без одежды, используя в виде купальника ракушку, которой прикрыла жена танцора самое интересное. Фото получилось очень горячим и возбуждающим фантазию.

На последнем фото Настя Каменских. Красотка стояла на пляже в желтом купальнике, закрыв глаза от удовольствия. Девушка соблазнительно выгнулась, чтобы показать свои идеальные формы и у нее это получилось.

Напомним, Потап страстно схватил Каменских за самую выпуклую часть, брачные игры попали на видео

А еще Politeka писала, что Потап и Каменских обрадовали новостью спустя год после свадьбы, фанаты в восторге

Также Politeka сообщала, что чувственная Каменских показала, что прячет под рубашкой



