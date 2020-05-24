Клієнти обурилися, що на вихідних, коли все закрито, раптово блокуються карти із коштами на дітей

Як передає Politeka.net, скаргу на дії Приватбанку опублікували на сайті "Мінфіну".

За словами обуреної українки, її "забули" повідомити про те, що карта, на яку надходять аліменти на дитину, буде заблокована.

"ПриватБанк заблокував картку, на яку надходять аліменти на дитину, через рішення виконавця, по-перше, лист про рішення виконавця, ні про блокування картки, не приходив, зв'язатися з оператором Приватбанку для уточнення проблеми неможливо, і це все сталося в суботу вранці, коли виконавча служба і банк закриті на вихідні", - поділилася жінка.

В Приватбанку пояснили, що варто робити в подібному випадку:

"На жаль, Банк змушений призупинити операції по Ваших рахунках відповідно до постанови про накладення арешту. Вам необхідно врегулювати питання з виконавцем. Дізнатися контактні дані виконавця, номер виконавчого провадження (ВП) Ви можете перейшовши на сайт Міністерства юстиції. Дізнатися суму заборгованості, надання копії листа про накладення арешту, причини арешту Ви можете у виконавця. При надходженні до нас запиту про зняття арешту від виконавчої служби, обмеження буде знято протягом 1-3 робочих днів".

Раніше ми повідомляли, ПриватБанк таємно вікрадає кошти клієнтів. Так, незадоволена клієнтка поскаржилася, що у неї з картки зникла тисяча гривень. Жінка брала кредит і внесла необхідну суму у строк, але потім недорахувалася залишку.

"Пільговий період був до 25 травня. Гроші були внесені 18 травня в більшому розмірі. З цієї суми зникло 1000 грн. без вказівки куди вони пішли, просто сума стала менше на 1000 грн. Як став державний банк, взагалі відбувається незрозуміле", - зазначила українка.

Нагадаємо, ПриватБанк викрили у новому обмані з картами, з'явилася важлива заява.

Як повідомляла Politeka, рахунки блокуються після платежів, ПриватБанк зробив заяву.