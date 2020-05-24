Клиенты возмутились, что на выходных, когда все закрыто, внезапно блокируются карты со средствами на детей

Как передает Politeka.net, жалобу на действия ПриватБанка опубликовали на сайте "Минфина".

По словам возмущенной украинки, ее "забыли" уведомить о том, что карта, на которую поступают алименты на ребенка, будет заблокирована.

"ПриватБанк заблокировал карточку, на которую поступают алименты на ребенка, через решение исполнителя, во-первых, письмо ни о решении исполнителя, ни о блокировании карты не приходило, связаться с оператором ПриватБанка для уточнения проблемы невозможно, и это все произошло в субботу утром, когда исполнительная служба и банк закрыты на выходные", - поделилась женщина.

В ПриватБанке объяснили, что следует делать в подобном случае:

"К сожалению, Банк вынужден приостановить операции по Вашим счетам согласно постановлению о наложении ареста. Вам необходимо урегулировать вопрос с исполнителем. Узнать контактные данные исполнителя, номер исполнительного производства (ОП) Вы можете перейдя на сайт Министерства юстиции. Узнать сумму задолженности, предоставление копии письма о наложении ареста, причины ареста Вы можете у исполнителя. При поступлении к нам запроса о снятии ареста от исполнительной службы, ограничение будет снято в течение 1-3 рабочих дней".

Ранее мы сообщали, ПриватБанк тайно похищает средства клиентов. Так, недовольная клиентка пожаловалась, что у нее с карточки исчезла тысяча гривен. Женщина брала кредит и внесла необходимую сумму в срок, но затем недосчиталась остатка.

"Льготный период был до 25 мая. Деньги были внесены 18 мая в большем размере. Из этой суммы исчезло 1000 грн. без указания куда они пошли, просто сумма стала меньше на 1000 грн. Как стал банк государственный, вообще происходит непонятно", - отметила украинка.

Напомним, ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилась важное заявление.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление.