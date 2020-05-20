Проведение онлайн-платежка привело к блокировке счетов в ПриватБанке

Об этом на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он хотел совершить онлайн-платеж через систему Easypay, но ПриватБанк заблокировал его.

"Перезванивает оператор, ваш платеж попал под подозрение, признаки на мошенников и нужно ответить на вопросы, для подтверждения личности. И тут начался допрос, реальные мошенники меньше вопросов задают. ФИО, дата рождения, кодовое слово, фамилия жены, прописка, откуда отправляли платеж, а кто вам ссылку прислал, а что открылось, и т.д. ответил… Заходите в Приват24 и проводите платеж. Но не тут то было, номер телефона отвязан от системы, теперь позвонить на 3700 нельзя пока не подвяжешь телефон как финансовый через банкомат. Нашел банкомат, два раза вставлял карту, вводил два раза пин-код, подвязал. Но Приват24 не работает, они ещё и карты все заблокировали... От оператора толку ноль ничем не может помочь идите в отделение, но в 10 вечера все отделения закрыты...", - жалуется клиент.

Он также добавил, что параллельно общался с оператором в онлайн-чате, который также просил его пройти идентификацию.

"Узнать причину блокировки нереально, человеческий фактор никто не признает, подать жалобу на операто не реально. Итого: простой платеж обернулся геморроем на 4 часа общения с Приватом. В итоге, то что у вас на руках карта, рядом банкомат, мы можете ввести пин-код, подтвердить свой финансовый номер, знаете кодовое слово — все до одного места, пока не пришлёте свою фотку с карточкой в руках...", - резюмировал недовольный клиент в своем негативном отзыве, который он опубликовал на Минфине.

"Мы приносим свои извинения, доставивших Вам неудобства и искренне надеемся, что Вы никогда не станете жертвой мошенничества. В любом случае, на текущий момент процедура именно такая, но, возможно, в будущем будут какие-то изменения. Видим, что Вы успешно разблокировали карточки по обращению к нашему чата. Дополнительно проверим консультацию оператора, в случае нарушения стандартов обслуживания будет проведена соответствующая работа...", - ответил на жалобу представитель банка.

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