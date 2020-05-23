Клиенты удивлены, куда со счетов Приватбанка пропадают деньги

Свежий негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.

По ее словам, у нее есть кредитная карта с действующим льготным периодом, но ПриватБанк сделал ей очередной "сюрприз".

"По карте Универсальная от Приватбанка предоставляется льготный период, позволяющий до 55 дней пользоваться кредитом бесплатно.… Для этого необходимо погасить кредит до 25 числа месяца, следующим за тем, в котором вы воспользовались кредитными средствами. Льготный период был до 25 мая. Деньги были внесены 18 мая в большем размере. Из этой суммы исчезло 1000 грн. без указания куда они пошли, просто сумма стала меньше на 1000 грн. Как стал банк государственный, вообще происходит непонятно", - отметила клиентка в своем отрицательном отзыве.

"Добрый день! Мы тщательно рассматриваем Ваш вопрос. По результату проверки Вас проинформируем. С уважением, ПриватБанк", - мгновенно отреагировал на сокровища представитель банка в комментариях.

Другие пользователи порекомендовали клиентке подать заявление на поиск пропавших денег и при необходимости запросить инкассацию терминала, через который она пополняла счет.

"Подайте заявку на розыск денег. В заявке четко укажите как вы вносили деньги (через терминал пополнения, адрес, номер, сумма. Или с другого счета (карты). Посмотрите в Приват24 еще раз движение денег по счету, сохраните и распечатайте выписку. Деньги не должны просто так исчезать не оставляя следов. Если необходимо, требуйте инкассацию терминала и возврата денег на карточку. «Из этой суммы исчезло 1000 грн. без указания куда они пошли, просто сумма стала меньше на 1000 грн» - то есть деньги сначала были зачислены на счет, а потом исчезли? или как? Проверьте изменения в своем кредитном лимите", - написал в комментариях другой клиент.

Напомним, ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилась важное заявление.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление.

Также Politeka писала, что терминал Приватбанка «обокрал» клиента на большую сумму: детали инцидента.