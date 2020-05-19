Работа национализированного ПриватБанка вызывает у клиентов некоторые вопросы

В частности, на тематическом портале Минфин появился очередной негативный отзыв от недовольной клиентки.

Она возмутилась исчезновением денег в момент использования терминала ПриватБанка.

"Пополняла карту на 600 грн тремя купюрами по 200 грн. Терминал принял все три купюры, зачислил на карту только 400 грн, после чего появилось предупреждение, что терминал наличку больше не принимает", - рассказала клиентка.

После сбоя она сразу обратилась на горячую линию ПриватБанка и проинформировала сотрудника об инциденте, но денег так и не увидела.

"Неотходя от терминала, позвонила на горячую линию и сообщила о сбое терминала. Пообещали вернуть после инкассации аппарата. На третий день написали в смс, что сбоя они не обнаружили и деньги не вернут!", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат. С уважением, ПриватБанк", - по шаблону отреагировал на жалобу сотрудник государственного банка.

Другие клиенты банка в комментариях порекомендовали женщине и дальше настаивать на возврате средств.

"Продолжайте настаивать на возврате денег на карточку. Надеюсь в своей заявке вы указали место расположения терминала, дату и время проведения операции пополнения, номинал купюры (200грн.), ФИО и номер карточки. Запишите дату и номер своего обращения на гор.линию. Обычно инкассация подтверждает излишек денег и банк зачисляет деньги. Ориентировочно на это уходит 10 дней. Так что ответ через три дня это стандартная отмазка", - посоветовал ей "опытный" клиент.

Напомним, ПриватБанк попал в новый громкий скандал, подробности: "Невозможно снять деньги".

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