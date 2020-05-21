Сотрудников государственного ПриватБанка поймали на очередной схеме

Об этом на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, она хотела получить новую карту из-за окончания срока действия прошлой.

"Мне сообщили, что сейчас физически они не выдают карты в связи с карантином и я могу оформить электронную карту. Меня этот вариант не устроил, на что мне предложили платно оформить персонализированную карту, так как выбора у меня нет, я согласилась. После того как вышла из банка, обратилась к оператору по тел. 3700, так как перед тем как идти в банк меня заверяли, что я получу новую карту в течении 15-40 минут в любом отделении банка имея при себе паспорт, иден код и карту. После звонка оператор подтвердила, что действительно карту с продлённым действием могли сделать в отделении и с этим никаких проблем нет", - сообщила она нюансы скандала.

Клиентка в недоумении, почему сотрудник банка ее обманул и навязал платные услуги.

"Т.е. сотрудник банка просто обманывает и навязывает платные услуги! Карту я могла получить бесплатно в течении 15 минут, а не ждать 15 дней заплатив за нее, и мне не сообщили о том что я могу заказать ее домой, поэтому нужно тратить время на то чтобы опять идти в это отделение! Ужасное обслуживание и обман клиентов!", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

Реакция государственного ПриватБанка не заставила себя долго ждать.

"Изложенные Вами действия сотрудника противоречат действующим стандартам обслуживания и обязательно будет проведена соответствующая работа. Дополнительно Вам сообщим по результату", - отреагировал на жалобу представитель банка.

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