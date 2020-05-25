Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як розважалася на яхті разом з подругою

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, опублікувала в соціальній мережі Instagram на сторінці яскравий кадр з розваг на відпочинку. Дівчина поразвлекалась з подругою. При цьому Кайлі захопила видом без макіяжу, пише Politeka.net.

Дівчина є любителькою яскравих макияжев, тому завжди на її сторінці з'являються жаркі фото в різних образах, які вона доповнює перуками і зухвалими нарядами. Зрідка дівчина все ж показує себе без макіяжу. В цей раз Кайлі постала в природному вигляді в кислотно-жовтому купальнику, а її подруга в такому ж купальнику, тільки яскраво-рожевого відтінку.

«І покажи інше, будь ласка», «Вау, які милі дівчата😙😙😙😙😙😙», «Привіт! Я більше мрію про тебе .. моє солодке серце.! ❤️», «Це прекрасно коли ти більше схожа на натуральну жінку!», «Красиві дівчата», «Разюче круто, «Космеческие малятка». «як ви радійте один з одним?», - написали користувачі мережі у відповідь.

Також Кайлі вирішила поділитися з фанатами яскравим спортивним способом, який дуже вигідно підкреслив її фігуру і захопив фанатів. Кайлі позувала в досить яскраво-кислотному костюмі рожевого відтінку.

Для того, щоб показати себе у всій красі дівчина сіла навпочіпки і повернулася до об'єктиву боком, при цьому вона доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовой помадою, блискучими прикрасами з безліччю каменів на тонкому ланцюжку, а також зав'язала волосся в акуратний пучок. Завершили образ Дженнер босоніжки без задньої застібки на тонкій шпильці.

Модель виглядала досить привабливо і зухвало, тому шанувальники тут же написали багато слів на адресу Кайлі, написавши також, що її вигляд - "це кайф".

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