Відома модель Памела Андерсон показала форми в надзвичайно ніжному образі
На фото Памела позує в шовковій сукні, доповнивши образ стильною сумочкою і туфлями. Красуня спокусливо вигнулась на дивані, щоб показати свої принади у всій красі. Для фото Андерсон зробила і пишну укладання волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:
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"Йди своєму серцю, але візьми з собою свій мозок", "Дивно", "Гаряча матуся", "Відправляю любов з Австралії", "Любиш шовкову замшеву веганскую сумку?", "Володарка сердець".
Раніше ми повідомляли, відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок.
"Я отримую задоволення від моїх перетворень ... мало хто знає, скільки жінок в мені", - повідомила вона в підписі до світлини.
І правда, Андерсон велика майстриня перевтілень - на кадрах вона постала в образі брюнетки, позуючи в одному лише піджаку.
Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала спокусливі місця у святковому вбранні.
На фото Памела позувала в шикарному весільному платті з корсетом. Андерсон в цей раз була з кучериками, які прикрила фатою. Модель стояла навпроти паркану руками і трохи підняла сукню.
Нагадаємо, неприборкана Памела Андерсон осідлала залізного коня і показала всю себе
А ще Politeka писала, що розкішна Памела Андерсон млосно вигнулась в ліжку, засвітивши соковиті форми
Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон заворожила формами в довгому шовковому платті