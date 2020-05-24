Шестирічна дочка відомого гумориста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової показала, що вміє робити руками

Як передає Politeka.net, в Instagram Лізи, який веде її батько, з'явилося архівне сімейне відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). На кадрах дівчинка робить Галкіну масаж спини.

Ліза в білому костюмчику в горошок і білій кепці прилаштувалася ззаду Максима, що сидів на дерев'яному покритті, і почала робити кумедні рухи руками, промовляючи, хто там із тварин "потоптався". Задоволений батько при цьому видав: "Ой, добре".

Процес, вочевидь, знімала Алла Борисівна, яка спитала за кадром - "це масаж?", отримавши ствердну відповідь дівчинки.

"Ліза і її чарівні руки", - підписаний ролик.

Фанати зоряної сімейки менше ніж за півдня переглянули більше 100 000 раз ці домашні кадри, не скуплячись на компліменти в коментарях.

"😂 найкращий масаж 👍"

"Розумниця Лізонька. масаж класний. Максим блаженство❤️"

"Чарівні ручки! Татова доча!"

"Ліза модниця!😍"

"Лизунька зцілить будь-якого !!! 👧🏼"

"Це ж, Аллуся так робить массаааж, а Лізонька наслідує😂"

"Солодка)😍"

Раніше ми повідомляли, Галкін поділився архівними знімками в своєму Instagram, показавши двійнят Лізу і Гаррі ще в зовсім маленькому віці. На знімках діти катаються на велосипедах прямо по маєтку батьків. На одному з фото дочка Галкіна і Пугачової виглядає дуже сумною і ледь не плаче, тримаючи в руці гелієву кульку.

"Фотки з батьківської серії «Такими вже не будуть» Будуть іншими, головне, щоб були щасливі!", - написав Галкін.

Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".

Як повідомляла Politeka, шестирічні діти Пугачової і Галкіна навчили зіркового тата новим вправам: навіть Кіркоров оцінив.

Також Politeka писала, що Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза: «Гени чужі».