Шестирічна дочка відомого гумориста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової показала, що вміє робити руками
Як передає Politeka.net, в Instagram Лізи, який веде її батько, з'явилося архівне сімейне відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). На кадрах дівчинка робить Галкіну масаж спини.
Ліза в білому костюмчику в горошок і білій кепці прилаштувалася ззаду Максима, що сидів на дерев'яному покритті, і почала робити кумедні рухи руками, промовляючи, хто там із тварин "потоптався". Задоволений батько при цьому видав: "Ой, добре".
Процес, вочевидь, знімала Алла Борисівна, яка спитала за кадром - "це масаж?", отримавши ствердну відповідь дівчинки.
"Ліза і її чарівні руки", - підписаний ролик.
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Фанати зоряної сімейки менше ніж за півдня переглянули більше 100 000 раз ці домашні кадри, не скуплячись на компліменти в коментарях.
"😂 найкращий масаж 👍"
"Розумниця Лізонька. масаж класний. Максим блаженство❤️"
"Чарівні ручки! Татова доча!"
"Ліза модниця!😍"
"Лизунька зцілить будь-якого !!! 👧🏼"
"Це ж, Аллуся так робить массаааж, а Лізонька наслідує😂"
"Солодка)😍"
Раніше ми повідомляли, Галкін поділився архівними знімками в своєму Instagram, показавши двійнят Лізу і Гаррі ще в зовсім маленькому віці. На знімках діти катаються на велосипедах прямо по маєтку батьків. На одному з фото дочка Галкіна і Пугачової виглядає дуже сумною і ледь не плаче, тримаючи в руці гелієву кульку.
"Фотки з батьківської серії «Такими вже не будуть» Будуть іншими, головне, щоб були щасливі!", - написав Галкін.
Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".
Як повідомляла Politeka, шестирічні діти Пугачової і Галкіна навчили зіркового тата новим вправам: навіть Кіркоров оцінив.
Також Politeka писала, що Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза: «Гени чужі».