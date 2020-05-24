Знаменита модель Емілі Ратаковськи засвітила заборонені місця без одягу

Як повідомляє Polteka.net, Емілі Ратаковськи не тільки популярна модель, але також соціальна активістка і феміністка, і ділиться своїми поглядами з 23 мільйонами абонентів в Instagram. А тепер і випускає одяг, який підійде будь-якій жінці.

Кожен її знімок виходить відвертим і захоплюючим, адже красуня не боїться показати свої форми у всій красі. Цього разу, вона показала спокусливе відео на якому танцює зачаровуючий танець. При цьому на ній лише крихітний купальник, який практично не приховує її пикантних місць на тілі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, на кадрах можна побачити Емілі, яка стоїть біля басейну в незвичайному купальнику бордового кольору. На іншій стороні знаходиться її чоловік Себастьян, який засмагає на шезлонзі. Не довго думаючи, красуня починає плавно танцювати. Складно не відзначити, що у моделі відмінна фігура.

Її волосся розпущене, а на обличчі зовсім немає макіяжу. Фолловери Емілі прийшли в захват від її нового відео та ігрищ, які вона влаштувала, тому вони засипали її безліччю компліментів:

"Люблю це бачити 😍 Гаряче", "яка жінка", "богиня", "Відмінно виглядає на вас", "Зупинись. Занадто гаряче", "Дуже красиво і все, але ви не знаєте, як танцювати матуся", "Зігнулася, як кішечка", "Ух, яка смілива".

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