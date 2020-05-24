Знаменитая модель Эмили Ратаковски засветила запрещенные места без одежды

Как сообщает Polteka.net, Эмили Ратаковски не только популярная модель, но также социальная активистка и феминистка, и делится своими взглядами с 23 миллионами подписчиков в Instagram. А теперь и выпускает одежду, которая подойдет любой женщине.

Каждый ее снимок получается откровенным и завораживающим, ведь красотка не боится показать свои формы во всей красе. На этот раз, она показала соблазнительное видео на котором танцует завораживающий танец. При этом на ней лишь крохотный купальник, который практически не скрывает ее пикантных мест на теле (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, на кадрах можно увидеть Эмили, которая стоит у бассейна в необычном купальнике бордового цвета. На другой стороне находится ее муж Себастьян, который загорает шезлонге. Не долго думая, красотка начинает плавно танцевать. Сложно не отметить, что у модели отличная фигура.

Ее волосы распущены, а на лице совсем нет макияжа. Фолловеры Эмили пришли в восторг от ее нового видео, а также игрищ, которые та устроила, поэтому засыпали ее множеством комплиментов:

"Люблю это видеть 😍 Горячо", "какая женщина", "богиня", "Отлично смотрится на вас", "Остановись. Слишком горячо", "Очень красиво и все, но вы не знаете, как танцевать мамочка", "Изогнулась, как кошечка", "Ух, какая смелая".

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