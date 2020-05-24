Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи показала, як проводить прогулянку із псом Коломбо

Красуня любить не тільки показувати свої ідеальні форми, але і хвалитися своїм улюбленцем, повідомляє Politeka.net.

Так, зірка опублікувала кілька сторіз в Instagram, поставши в спокусливому вбранні.

Зірка одягла легке плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд обтягнув пружну п'яту точку Ратаковськи.

Велике декольте дозволило помилуватися пишними грудьми артистки.

Зірка на одному з фото присіла, задерши плаття і показавши стрункі ніжки, а також блиснувши пишним бюстом. Поруч був улюблений пес.

Також Ратаковськи притиснулася до Коломбо, роблячи селфі. Груди без білизни ледь не вистрибували з наряду. Красуня тримала в руці банку напоєм і дивилася в камеру. Зірка виглядає, як крихітка на 100 балів.

Оскільки пости були оприлюднені в сторіз, ні один з користувачів мережі не зміг їх прокоментувати відкрито. Однак, судячи за іншими постами зірки, її публікації швидко збирають маси коментарів та багато лайків.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи одягла штани на високій посадці, які підкреслили стрункість її талії.

Модель розпустила волосся і пограла пишними грудьми, які ледь не виривалися з тісного топа.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи вирішила великим планом показати свої шикарні груди.

Позуючи на білій постелі, модель постаралася максимально передати красу своїх форм, які важко забути.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи постала спиною до об'єктиву, а дзеркало попереду засвітило ідеальне тіло. Зірка позувала з недбало розпущеним волоссям.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні