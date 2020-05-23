наймолодша мільярдер у світі Кайлі Дженнер блиснула пишними формами в шкіряному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вчора ввечері я була повністю одягнена, але мені було нікуди йти. Я сподіваюся, що всі залишаються зайнятими і безпеки», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Дженнер позує в шкіряному вбранні в автомобілі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це неймовірно», «тіло – космос», «божественні вигини», «вау, яка красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, наймолодша мільярдер у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер потрапила в об'єктив папарацці.

Зірка відпочивала разом зі своєю гарячою подружкою на яхті під час того, як їх зняли докучливі фотографи.

Обидві на фото постали в бікіні. Кайлі в білому крихітному купальнику продемонструвала неймовірні принади. Маленьке бікіні на зав'язках відкрило види на найсоковитіші місця.

Пишні груди і стегна ідеально виглядають. Кайлі доповнила образ золотими браслетами.

Крім того, не можна не звернути уваги на тонку талію і пружний живіт красуні.

Зірка з подругою, яка була в яскравому купальнику, постали у всій красі, виставивши п'яті точки майже прямо в об'єктив.

"Літні флюїди☀️ Які у вас плани на літо? (Фото @splashnews)", - підписані фото в одній із груп.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні