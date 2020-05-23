Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер сверкнула пышными формами в кожаном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вчера вечером я была полностью одета, но мне было некуда идти. Я надеюсь, что все остаются занятыми и в безопасности», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Дженнер позирует в кожаном наряде в автомобиле. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это невероятно», «тело – космос», «божественные изгибы», «вау, какая красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер попала в объектив папарацци.

Звезда отдыхала вместе со своей горячей подружкой на яхте во время того, как их засняли надоедливые фотографы.

Обе на фото предстали в бикини. Кайли в белом крохотном купальнике продемонстрировала невероятные прелести. Маленькое бикини на завязках открыло виды на самые сочные места.

Пышные груди и бедра идеально смотрятся. Кайли дополнила образ золотыми браслетами.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на тонкую талию и упругий живот красотки.

Звезда с подругой, которая была в ярком купальнике, предстали во всей красе, выставив пятые точки почти прямо в объектив.

"Летние флюиды☀️ Какие у вас планы на лето? (Фото @splashnews)", - подписаны фото в одной из групп.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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