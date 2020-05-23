Знаменитість перевершила сама себе

Супермодель Емілі Ратаковскі забула про сором й блиснула бездоганними формами під час культурного заходу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сумую з цього», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ратакосвкі позує біля великої скульптури в чорній сукні з елегантним декольте, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Незрівнянна», «Боже, як випирають. Нічого, що на людях?», «найгарніша на землі», «бомбезний!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, актриса і модель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників спокусливим знімком.

Емілі - відома у світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизна. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками в яскравих нарядах.

Черговий кадр просто звів з розуму її шанувальників. Емілі вирішила великим планом показати свою шикарну груди.

Позуючи на білій постелі, модель постаралася максимально передати красу своїх форм, які важко забути.

Нагадаємо, Ратаковскі зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ратаковскі посвітила божественним тілом в екстремально короткому топі.

Також Politeka писала, що Ратаковскі спустила міні-спідницю для гарячій фотосесії і засвітила зайве.