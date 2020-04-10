Известная модель Эмили Ратаковски показала новые фото в Инстаграм

На фото Эмили позирует в мини-юбке и топе черного цвета. При этом она нижнюю часть одежды приспустила и чуть не показала самое горячее место. Об этом пишет Politeka со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Ратаковски позирует уже в рубашке в горошек или чем-то подобном, а также таких трусиках или купальнике.

На третьем кадре Эмили показала себя возле торта, на котором сделан принт ее лица. Она нагнулась и посветила своей гордостью перед камерой.

Ранее мы сообщали, что популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, опубликовала фото, на которых похвасталась фигурой.

Ратаковски опубликовала сториз в белом топе и спортивных штанах. У модели идеальный пресс, который невозможно не заметить. Топ также выделил пышную грудь знаменитости.

Сообщалось, что Эмили Ратаковски взбудоражила сеть очередным пикантным снимком.

На фото соблазнительная модель попозировала полностью обнаженной на балконе своей квартиры. Ратаковски кокетливо спряталась за шторы, прикрыв руками грудь.

«Солнце засветило сквозь наши шторы первым делом утром на прошлой неделе», - говорится в подписи к снимку.

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка

Также Politeka сообщала, что Ратаковски без одежды выпятила на камеру свои "богатства"

А еще Politeka писала, что Ратаковски без одежды выпятила на камеру свои "богатства"



