Популярная модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников пикантным нарядом без белья, в котором пришла на спортивное мероприятие

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель пришла на матч по баскетболу в облегающих джинсах и крохотном топе без белья, выставив напоказ роскошное богатство. Дополнял образ звезды красивый пояс и красные туфли.

Однако поклонники Ратаковски не смогли что-либо сказать – снимок звезда решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы писали, что модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок.

Звезда опубликовала фото, на котором позирует со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом..

Эмили Ратаковски была полностью обнажена. Пышную грудь звезда предусмотрительно закрасила, чтобы скрыть от глаз самое интимное.

Тонкая талия, рельефный живот и пышные бедра - все в этой фигуре замечательно. Супруг Ратаковски обнял красотку, присев сзади.

Пышные волосы Эмили немного закрыли лицо, она смотрела в телефон с интересным рисунком на чехле.

Фото было сделано в ванной возле зеркала.

"Это не то, как выглядит наш карантин (мы в основном в толстовках с капюшонами)... Фото было сделано спустя полгода после нашей свадьбы, лето 2018. 🤍", - подписала снимок модель.

За четыре часа пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что фото получилось очень горячим, они восхитились фигурой Эми, а также пожелали счастья паре, ведь выглядит она превосходно.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.