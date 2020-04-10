Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, имеет армию поклонников по всему миру

Пользователи сети не могут устоять перед красотой знаменитости и создают фан-группы в соцсетях, посвященные кумиру, пишет Politeka.net.

Так, в одной из фанатских групп опубликовали снимки Эмили, благодаря которым можно понять, чем звезда так приглянулась людям.

На одном из последних фото Эмили позирует, сидя на трехколесном транспорте. Звезда была в легком платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру - пышные груди и бедра, а также тонкую талию. Артистка выгнулась, приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

На втором фото Ратаковски сделала селфи в красном топе. Ее волосы короткие, а прическа сделана волнами. На лице заметны веснушки. Эмили пристально смотрит в камеру, приоткрыв губы. Красота глаз красотки подчеркнута черным карандашом. Фото получилось просто загляденье.

На третьем снимке Эмили также сделала селфи у зеркала. На ней - белый короткий топ, под которым нет нижнего белья, а также трусиси-бикини, которые оголили ее пятую точку. Звезда распустила пышные волосы, засветив сережку кольцо.

Посты набрали немного лайков и ни одного комментария.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала под белым одеялом, вероятно, полностью обнаженной.

Модель выглядывает из-под покрывала, придерживая голову рукой. При этом можно заметить ее обнаженные части тела.

Девушка смотрит в камеру, ее вид будто она недавно проснулась.

"Ноябрь 2018", - подписан снимок, дающий понять, когда он был сделан.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в мини-юбке и топе черного цвета. При этом она нижнюю часть одежды приспустила и чуть не показала самое горячее место.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.