Известная актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала своего красавца

На фото Евгения идет в кроссовках и черных штанах, а на спине у нее был рюкзак. Рядом можно увидеть маленького мальчика, который самостоятельно шел рядом с Кошмал. Семья спускалась по мостовой узкой улочке Львова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Львов", - написала кратко под фото девушка.

Фанаты успели поставить более 5 тысяч лайков и написать несколько комментариев:

"Что за ребёночек?)", "Аня, ты моя любимая актриса. Красотка", "Какие красивые", "Как вы, красавица из "Сватов", "Здоровья вам", "С праздником", "Какие милые", "С днём семьи! Здоровья и счастья", "Львов скучает по вам".

Ранее мы сообщали, что известная актриса Анна Кошмал показала свою красоту крупным планом.

На фото Кошмал снимает себя на камеру и позирует крупным планом. Видно, что Анна в этот раз снималась без белья. Волосы у звезды "Сватов" были распущены, а сама девушка была практически без макияжа. Благодаря тому, что красавица показывала себя крупно, можно легко оценить природную внешность Женьки.

Сообщалось, что украинская актриса Анна Кошмал показала ранее неопубликованное фото.

Не имея новых снимков, девушка обратилась к «запасам», хранящимся на ее телефоне, которые еще не были выложены в сеть.

В ход пошли фото, сделанные во время летнего путешествия в Греции.

«Прогулка по острову Родос»,- написала Кошмал.

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