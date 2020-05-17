25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая популярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", изумила атмосферными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весеннем образе. Актриса позировала в сером реглане и распахнутой зеленой курточке. Ради эффектных снимков Аня выбрала удивительное место, забравшись под куст белой сирени.

Девушка собрала волосы в хвост и показала лицо почти без косметики - так же свежа, как и окружающая ее весна. Наслаждаясь ароматом, Аня легонько улыбнулась и мечтательно взглянула в камеру. На одном из снимков она вовсе закрыла глаза от удовольствия.

"🌱🤍 #наслаждаюсьмоментом ✨", - подписала Кошмал.

Менее чем за сутки, пост собрал почти 50 000 лайков. Пользователи кинулись обсуждать ее фото, не скупясь на комплименты.

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"Это время нельзя пропускать! Когда цветут черёмуха, яблони, вишни, сирень👍 Фантастически вдохновляет: прогуливаться по улице и чувствовать эти ароматы😍 Приятно смотреть на вас!😘"

"Остановить бы время.... Лучший запах весны 🥰 и на душе только радость и спокойствие 🤗"

"Ух ты!!!Красиво!Вторая!!!"

"А что за момент?😁😁"

"Анечка, у меня к вам небольшая просьба - улыбайтесь почаще)"

"Вот, то чувство, когда смотришь "сваты" (момент про подставу в новой школе)😍"

"Ооо какой цветочек )))"

"Как романтично!"

Ранее мы сообщали, Кошмал похвасталась вечеринкой с подругами - после карантина "эти Крошки как глоток свежего воздуха". Девичник, судя по всему, удался - красотки держали бокалы с напитками и весело улыбались. 

"Вот так веселье!!! 👍"; "Ты так похудела"; "Девишник прошёл на ура", - писали в комментариях.

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