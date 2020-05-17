25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая популярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", изумила атмосферными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весеннем образе. Актриса позировала в сером реглане и распахнутой зеленой курточке. Ради эффектных снимков Аня выбрала удивительное место, забравшись под куст белой сирени.

Девушка собрала волосы в хвост и показала лицо почти без косметики - так же свежа, как и окружающая ее весна. Наслаждаясь ароматом, Аня легонько улыбнулась и мечтательно взглянула в камеру. На одном из снимков она вовсе закрыла глаза от удовольствия.

"🌱🤍 #наслаждаюсьмоментом ✨", - подписала Кошмал.

Менее чем за сутки, пост собрал почти 50 000 лайков. Пользователи кинулись обсуждать ее фото, не скупясь на комплименты.

"Это время нельзя пропускать! Когда цветут черёмуха, яблони, вишни, сирень👍 Фантастически вдохновляет: прогуливаться по улице и чувствовать эти ароматы😍 Приятно смотреть на вас!😘"

"Остановить бы время.... Лучший запах весны 🥰 и на душе только радость и спокойствие 🤗"

"Ух ты!!!Красиво!Вторая!!!"

"А что за момент?😁😁"

"Анечка, у меня к вам небольшая просьба - улыбайтесь почаще)"

"Вот, то чувство, когда смотришь "сваты" (момент про подставу в новой школе)😍"

"Ооо какой цветочек )))"

"Как романтично!"

Ранее мы сообщали, Кошмал похвасталась вечеринкой с подругами - после карантина "эти Крошки как глоток свежего воздуха". Девичник, судя по всему, удался - красотки держали бокалы с напитками и весело улыбались.

"Вот так веселье!!! 👍"; "Ты так похудела"; "Девишник прошёл на ура", - писали в комментариях.

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