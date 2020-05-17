25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая популярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", изумила атмосферными кадрами
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весеннем образе. Актриса позировала в сером реглане и распахнутой зеленой курточке. Ради эффектных снимков Аня выбрала удивительное место, забравшись под куст белой сирени.
Девушка собрала волосы в хвост и показала лицо почти без косметики - так же свежа, как и окружающая ее весна. Наслаждаясь ароматом, Аня легонько улыбнулась и мечтательно взглянула в камеру. На одном из снимков она вовсе закрыла глаза от удовольствия.
"🌱🤍 #наслаждаюсьмоментом ✨", - подписала Кошмал.
Менее чем за сутки, пост собрал почти 50 000 лайков. Пользователи кинулись обсуждать ее фото, не скупясь на комплименты.
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"Это время нельзя пропускать! Когда цветут черёмуха, яблони, вишни, сирень👍 Фантастически вдохновляет: прогуливаться по улице и чувствовать эти ароматы😍 Приятно смотреть на вас!😘"
"Остановить бы время.... Лучший запах весны 🥰 и на душе только радость и спокойствие 🤗"
"Ух ты!!!Красиво!Вторая!!!"
"А что за момент?😁😁"
"Анечка, у меня к вам небольшая просьба - улыбайтесь почаще)"
"Вот, то чувство, когда смотришь "сваты" (момент про подставу в новой школе)😍"
"Ооо какой цветочек )))"
"Как романтично!"
Ранее мы сообщали, Кошмал похвасталась вечеринкой с подругами - после карантина "эти Крошки как глоток свежего воздуха". Девичник, судя по всему, удался - красотки держали бокалы с напитками и весело улыбались.
"Вот так веселье!!! 👍"; "Ты так похудела"; "Девишник прошёл на ура", - писали в комментариях.
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