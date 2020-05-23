Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, вбралася в білизні і блиснула бездоганними вигинами будинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фак-аккаунт зірки в Instagram.
«Яка гаряча злодійка», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує в одній білизні у себе на ліжку. При цьому на голову модель чомусь наділу балаклаву. Доповнювали образ кільця і красивий кулон.
«Ух, до мене б така забралася вночі», «вау, вогонь!», «боже мій, які вигини. Неможливо дивитися», - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович, яку в мережі охрестили української Кардаш'ян, завдяки її вражаючим формами, ощасливила фанатів гарячої фотосесією.
Дівчина опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позує посеред вулиці.
Модель продемонструвала нову колекцію одного з салонів одягу. Так, Олена покрутилася в супертесном костюмі відтінку бежевий металік - красуня повернулася до камери боком, випнувши шикарні "булочки" і спокусивши чарівними округлостями зони декольте.
На іншому знімку Омович постала в чудовому чорному костюмі, що складається з відвертого топа і широких штанів. Альона в образі "подружки Джеймса Бонда" застигла в кроці, тримаючи в руках сумку та мобільний телефон.
Нагадаємо, українська Кардаш'ян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.
Як повідомляла Politeka, українська Кардаш'ян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.
Також Politeka писала, що українська Кардаш'ян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".