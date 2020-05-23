Знаменитость превзошла сама себя

Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, нарядилась в белье и сверкнула безупречными изгибами дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фак-аккаунт звезды в Instagram.

«Какая горячая воровка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в одном белье у себя на кровати. При этом на голову модель почему-то надела балаклаву. Дополняли образ кольца и красивый кулон.

«Ух, ко мне бы такая забралась ночью», «вау, огонь!», «боже мой, какие изгибы. Невозможно смотреть», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Алена Омович, которую в сети окрестили украинской Кардашьян, благодаря ее впечатляющим формам, осчастливила фанатов горячей фотосессией.

Девушка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позирует посреди улицы.

Модель продемонстрировала новую коллекцию одного из салонов одежды. Так, Алена покрутилась в супертесном костюме оттенка бежевый металлик - красотка повернулась к камере боком, выпятив шикарные "булочки" и соблазнив пленительными округлостями зоны декольте.

На другом снимке Омович предстала в восхитительном черном костюме, состоящем из откровенного топа и широких брюк. Алена в образе "подружки Джеймса Бонда" застыла в шаге, держа в руках сумочку и мобильный телефон.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".