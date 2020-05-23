35-річна українська співачка Тіна Кароль показала підрослого сина Веніаміна

Як передає Politeka.net, Кароль опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала разом із 11-річним сином на тлі розкішних краєвидів. Зірка, якій в мережі приписують бурхливий роман з колегою по шоу "Голос країни", співаком Даном Баланом, вирішила втекти від усіх стресів.

Тіна з хлопчиком вирушила до Карпат. Судячи з атмосферними знімками та щирими посмішками, співачка насолоджується моментами з сином на лоні природи.

"Привіт всім з Говерли... Веня втомився?" - звернулася артистка до сина, на що отримала ствердну відповідь. Мабуть, вони тривалий час подорожували на своїх двох, захоплюючись видами.

"Я хочу всіх привітати з наступаючим Днем дитини, - продовжила Кароль. - Приходьте сюди, скидайте свій стрес від карантину, школи домашньої і нехай ваше око осолодить чудова природа Карпат. Я в захваті, ми відчуваємо кожен день прилив емоцій".

Раніше ми повідомляли, Кароль розбурхала спокусливим образом на чорно-білому студійному фото. Красуня з'явилася в білій розстебнутій сорочці. Неможливо не помітити, що на ній немає нижньої білизни. Співачка без тіні збентеження засвітила чарівні округлості і вигини, змусивши добру половину шанувальників почервоніти.

"Ти ж наша красуня, я не можу", "Як же ми скучили", "Це просто вогонь", "Вогнище", "Аж жарко стало", "Шикарна", "Ух ти", "О, Боже мій", "Королева", "Ось це гаряче", "У мене зараз щелепа відпала", "Ось тут аж страшно - незрозуміло - жарко стало. Балану пипець як пощастило", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль несподівано засвітила животик в домашньому костюмі

А ще Politeka писала, Тіна Кароль показала все своє багатство в жаркій позі

Також Politeka повідомляла, що Кароль захопила романтичним чином поруч з коханим чоловіком