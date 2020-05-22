Известная украинская певица Тина Кароль показала соблазнительный образ в черно-белых тонах
На фото Кароль позирует в белой рубашке, которая была расстегнута. Белья на красотке не было, Тина только положила одну руку возле шеи. Фото было в черно-белом фильтре, а певица смотрела соблазнительно в бок. Фото получилось максимально жарким и сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:
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"Ты же наша красотка, я не могу", "Как же мы соскучились", "Это просто огонь", "Огнище", "Аж жарко стало", "Шикарная", "Ух ты", "О, Боже мой", "Королева", "Вот это горячо", "У меня сейчас челюсть отпала", "Вот тут аж страшно - непонятно - жарко стало. Балану пипец как повезло".
Ранее мы сообщали, что украинская певица Тина Кароль озадачила видом во время встречи с фанатами.
На фото звезда позировала в белом костюме в домашнем виде без макияжа и укладок. Именно это стало причиной бурных обсуждений среди пользователей сети. Фанаты принялись спорить о внешнем виде певицы и даже заявили, что артистка похожа на беременную.
Сообщалось, что популярная украинская певица Тина Кароль показала, как занимается спортом, и рассказала о своем питании для похудения.
Тина в черно-белых лосинах и светлом худи показала поклонникам, как занимается спортом возле своего дома в Зазимье: звезда поочередно прыгает на скакалке и отжимается.
Напомним, Тина Кароль неожиданно засветила животик в домашнем костюме
А еще Politeka писала, что Тина Кароль показала все свое богатство в жаркой позе
Также Politeka сообщала, что Кароль восхитила романтичным образом рядом с любимым мужчиной