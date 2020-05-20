Украинская певица Тина Кароль показала трогательное семейное фото с любимым мужчиной

Как известно, Тина находится на самоизоляции много недель, поэтому в ее профиле редко появляются новые кадры. Однако, в Инстаграм звезда изредка делится трогательными семейными кадрами, которые так любят фанаты ведь певица старается не показывать личной жизни. В этот раз она позила фото с любимым молодым мужчиной - маленьким сыном Вениамином, передает Politeka.net.

Так, в этот раз певица поделилась домашним кадром, сделанным на отдыхе на пляже с единственным сыном, которого так редко показывает в Инстаграм. Тина предстала перед фанатами без макияжа и с распущенными волосами. Звезда позировала в черной майке и, очевидно, коротких шортах.

Рядом с ней в объятиях позировал и сам Веня, также любуясь закатом возле берега. Столь милый кадр не оставил равнодушными фанатов:

«Доброе утро! Я только сейчас заметил как Веня с Тиной похожи, такие классные», «Доброе утречко! Какая 👍🏻романтичная фотография и точно про любовь», «Это твоя опора Тиночка будьте счастливы😍😍😍», «Доброе утро семья! Всем хорошего дня,улыбок и тепла.❤️», «Створила ролик для Тіни кльовий♥».

Отметим, находясь на карантине Тина не скучает - активно занимается собой, проводит долгожданное свободное время с сыном, работает над альбомом и даже интригует своей личной жизнью. Недавно певица сделала также неожиданное заявление.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала неожиданный кадр с серьезной подписью. Так, певица позирует в платье цвета металлик, более напоминающее кольчугу. При этом само платье состояло из маленьких кругов разного размера и соединенных между собой.

Наряд удачно подчеркнул фигуру знаменитости, а прозрачный вид придал той пикантности. Однако не это привлекло внимание фанатов. В подписи звезда написала кое-что важное:

"Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет", - заинтриговала Тина.

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