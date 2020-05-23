35-летняя украинская певица Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина

Как передает Politeka.net, Кароль опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала вместе с 11-летним сыном на фоне роскошных видов. Звезда, которой в сети приписывают бурный роман с коллегой по шоу "Голос країни", певцом Даном Баланом, решила сбежать от всех стрессов.

Тина с мальчиком отправилась в Карпаты. Судя по атмосферным снимкам и искренним улыбкам, певица наслаждается уединением с сыном на лоне природы.

"Привет всем с Говерлы... Веня устал?" - обратилась артистка к сыну, на что получила утвердительный ответ. Видимо, они длительное время путешествовали на своих двоих, восторгаясь видами.

"Я хочу всех поздравить с наступающим Днем ребенка, - продолжила Кароль. - Приходите сюда, сбрасывайте свой стресс от карантина, школы домашней и пусть ваш глаз усладит прекрасная природа Карпат. Я в восторге, мы чувствуем каждый день прилив эмоций".

Ранее мы сообщали, Кароль взбудоражила соблазнительным образом на черно-белом студийном фото. Красотка предстала в расстегнутой белой рубашке. Невозможно не заметить, что на ней нет нижнего белья. Певица без тени смущения засветила пленительные округлости и изгибы, заставив добрую половину поклонников покраснеть.

"Ты же наша красотка, я не могу", "Как же мы соскучились", "Это просто огонь", "Огнище", "Аж жарко стало", "Шикарная", "Ух ты", "О, Боже мой", "Королева", "Вот это горячо", "У меня сейчас челюсть отпала", "Вот тут аж страшно - непонятно - жарко стало. Балану пипец как повезло", - писали в комментариях.

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