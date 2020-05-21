Украинская певица Тина Кароль озадачила видом во время встречи с фанатами

В последнее время Тина очень редко появляется на публике из-за карантина, а также довольно редко делится новыми фото в разных образах. Сейчас звезда предпочитает проводить время с сыном и занимается всеми делами дома. На официальном фан-аккаунте певицы в это время показывают фото, сделанные до карантина, а также на встречах Тины с фанатами. В этот раз звезде удалось озадачить внешним видом, передает Politeka.net.

На фото звезда позировала в белом костюме в домашнем виде без макияжа и укладок. Именно это стало причиной бурных обсуждений среди пользователей сети. Фанаты принялись спорить о внешнем виде певицы и даже заявили, что артистка похожа на беременную.

«Кофта Тины: чуть чуть выпирает. Мой мозг: она беременна Помогите мне снова стать нормальным человеком, я скоро с ума сойду со своими догадками 🤪😂», «Сладкая😻🙈», «Пухлыш мой 🐱🤗», «котёнок такой 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 !!», «Классное фото💗», «бусинка 🥺🥺😍😍😍😍😍!!», «Солнышко 😍😍😍», «Тина в Карпатах сейчас?😍», «Тина Кароль просто красавица💖💖💖», «Счастливая и слабая», «Она похожа на беременную🙏».

А до этого Тине удалось удивить поклонников необычным видом во время чувственной фотосессии - певица примерила стильный костюм белого цвета, при этом надела тот на обнаженное тело. Фанаты были поражены новым кадром звезды, которая довольно долго не показывала новых кадров со съемок из-за карантина.

Так, в этот раз девушка публиковала пикантное фото, позируя в костюме без нижнего белья. На снимке звезда позировала в белом брючном костюме с расстегнутым пиджаком на голое тело. Из-под него видна обнаженная грудь звезды.

Фанаты были восхищены увиденным, поэтому написали множество слов в адрес Тины:

«Девочка мечта🔥💔», «Какая же ты СИЛЬНО КРАСИВАЯ 😍», «Потрясающая женщина🖤🔥», «Какая же красивая😍💜», «аХфигеть, какая! 😍», «Какая красивая😍😍😍🔥», «Все доброго и солнечного утра», «Любовь ♥️», «горячо 🔥», «Lady boss😍❤️», «Любимка❤️❤️❤️», «убиваешь своей красотой».

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

Как сообщала Politeka, Балан показал, что на самом деле вытворял в спальне у Кароль

Также Politeka писала, что Кароль растрогала признанием о покойном муже и показала редкое фото