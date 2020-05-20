Украинская певица Тина Кароль взбудоражила видом в белоснежном костюме без белья

В этот раз певице удалось удивить поклонников необычным видом во время чувственной фотосессии - певица примерила стильный костюм белого цвета, при этом надела тот на обнаженное тело. Фанаты были поражены новым кадром звезды, которая довольно долго не показывала новых кадров со съемок из-за карантина, передает Politeka.net.

Так, в этот раз девушка публиковала пикантное фото, позируя в костюме без нижнего белья. На снимке звезда позировала в белом брючном костюме с расстегнутым пиджаком на голое тело. Из-под него видна обнаженная грудь звезды.

Фанаты были восхищены увиденным, поэтому написали множество слов в адрес Тины:

«Девочка мечта🔥💔», «Какая же ты СИЛЬНО КРАСИВАЯ 😍», «Потрясающая женщина🖤🔥», «Какая же красивая😍💜», «аХфигеть, какая! 😍», «Какая красивая😍😍😍🔥», «Все доброго и солнечного утра», «Любовь ♥️», «горячо 🔥», «Lady boss😍❤️», «Любимка❤️❤️❤️», «убиваешь своей красотой».

До этого Тина решила представить видеоролик, в котором предстала в нескольких образах и засветилась в компании молодого мужчины. При этом акцент звезда сделала на том, что ролик был создан с одной целью - показать, что артистка следует модным тенденциям и также как и Каменских и Ани Лорак, завела аккаунт в приложении "Тик-Ток".

Артистка показала, как выбирала себе костюм, как примеряла наряд и как позировала в дерзком имидже. При этом ролик из "Тик-Ток" вызвал бурю эмоций среди комментаторов в сети:

«Эх ,вела бы она его ещё сама и выкладывала видео снятые в реальном времени, а не такие вот постановочки)», «Чтобы на Тик ток подписывались,надо чтобы там были видео не просто снятые когда-то для бекстейджев)», «Паша такой идеальный компаньон в фотосессиях 😂💚», «Тиктокер наш 🤗😅😍», «Найкраща 😘😘😘», «Ой да не с Баланам у них шуры муры 🤔☺️😉 как Тринити и Нэмо 🤩».