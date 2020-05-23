Артистка розповіла, що з нею

Популярна співачка Наташа Корольова зізналася, що відчуває себе останнім часом не дуже добре

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравим архівним фото, але залишила під ним вельми сумний підпис, передає Politeka.net.

«Знайшла у довіднику опис Меланхолії, сподіваюся мій настрій пов'язаний все ж таки з погодою!», - поскаржилася співачка на свій стан.

За словами артистки, меланхолія - це стан, коли людина впадає в апатію, нічого не хоче робити і знаходиться в пригніченому стані. Мабуть Корольова відчуває схожі почуття.

За годину пост зірки зібрав майже 10 тисяч лайків. В коментарях прихильники почали підбадьорювати співачку.

«Припиняй меланхолировать, Наташа! На тебе не схоже! Ти, схоже, оптиміст по життю!», «Наталі!! Ви і слово меланхолія абсолютно не сумісні», «Яка красуня!», «Супер», «Складно повірити) у Наташі поганий настрій? Завжди відкрита, весела, безсовісно щаслива!!!! Натусік, все буде ок», «Яка чарівна», «Яка Ви милашка», - пишуть люди.

Один з підписників зазначив: "Тарзан додасть опптімізму". Але судячи з посту співачки, чоловік їй не може допомогти.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова показала, як проводить час на карантині. Артистка готувала екзотичні страви і навіть "гнала" самогонку в домашніх умовах.

Нагадаємо, що Наташа Корольова показала себе в прозорому плащі, Тарзан не витримав: "Вогонь!".

А ще Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".

Також Politeka повідомляла, що біда у Тарзана і Корольової, артист раптово накинувся на росіян: "Народ взагалі не розуміє".