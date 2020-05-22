Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко показав, як веселиться під час бурхливих танців перед подругами

18-річний син зоряної пари любить дивувати різними витівками і ділиться на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними фото і відео. На цей раз молодий майбутній співак похвалився незвичними танцями під час розминки, повідомляє Politeka.

Так, Архип розповів, що у нього накопичилося ціле зібрання відео з різних тусовок, де він іде «у відрив так, що не помічає нічого навколо».

«Мені подобається танцювати, але тільки по божевільному, це вираз моєї душі😂. Я б навіть порівняв це з медитацією, тому що під час такого танцю, мій розум абсолютно порожній, а тіло рухається само собою. Чи Любите ви танцювати на тусах?) #архип #архипглушко #грек #танці #танець #ダンス #туса #party #partytime #шалені #dance #dancer #медитація #кайф #хвилі #стиль #движениежизнь #movement #артист», - написав Архип.

Як і очікувалося, шанувальники відразу відреагували:

«Тому що ти щаслива дитина!!!👏Ось і танцюєш душею!!!❤️», «Я теж вже нічого не помічаю навколо... І... Глупею. Скоріше б на роботу вже😂», «В тата )», «Я називаю піти в танцювальний екстаз... 👍🏻🔥🔥🔥», «Ну і забирає тебе», «Вибачте але взагалі без ритму або це просто выкаблучивание?!😂», «Потрібно вчитися танцювати. Тоді твої імпровізації будуть смотрибельны», «Ну, ти не вмієш танцювати».

До цього молодий чоловік розповів, що зараз для нього, вийти і побути на природі, спостерігати за рослинами і різною живністю, «це справжній кайф, особливо коли на вулиці така літня погода».

«Мені це допомагає зняти напругу за кілька хвилин, просто лягти або доторкнутися до землі. Після цього я ніби міняю у себе батарейки😂. З проблемами і турботами ми всі забуваємо, що ми просто шматочки землі, що скоро в неї ж і повернуться. Можна сказати, що ми один величезний організм. І бути в контакті зі своїм керівництвом дуже важливо. Я знаю що багато хто зараз вчаться і працюють, як ви відпочиваєте, знімаєте стрес?», - написав син Наташі Корольової.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

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