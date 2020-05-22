Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко поскаржився, що розоряється через карантин

Як повідомляє Politeka.net, артист в бесіді з російськими ЗМІ артист дорікнув уряд, який не підтримує грошима працівників культури.

Сергій Глушко, відомий під псевдонімом Тарзан, розповів, що пандемія сильно вдарила по його доходах - недавно він був змушений закрити свій фітнес-центр. Його шоу теж опинилися під забороною.

За словами чоловіка, у них з Наташею Корольовою ще є заощадження, але вони вже закінчуються. Поки незрозуміло, коли закінчиться карантин і артисти зможуть повернутися до роботи. Сергій Глушко також зазначив, що уряд ніяк не допомагає представникам творчої професії, хоча підтримує пенсіонерів.

"На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома, і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо", - поскаржився Тарзан.

Як запевняє шоумен, шанувальники постійно звинувачують його в тому, що він не допомагає медикам. Артист звернув увагу: він і його колеги зараз відрізані від роботи і не отримують прибутку. Він і додав, що артисти зможуть повернутися до роботи в останню чергу, коли дозволять масові зібрання людей.

"Всі чомусь впевнені, що ми найбагатші в цій країні. Не маючи можливості заробити ні копійки, до нас ще висувають вимоги, мовляв, ви давайте ще лікарів сплачуйте", зайшовся істерикою Сергій Глушко і підкреслив. "Народ взагалі не розуміє!".

Він побоюється, що навіть після остаточного скасування карантину люди просто не зможуть купити квитки на виступи, адже разом з епідемією прийшла економічна криза. На думку Тарзана, шанувальники зменшать свої витрати мінімум до кінця року.

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