Відома співачка Наташа Корольова показала, як проводить час на карантині

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію зірка зробила в своєму особистому Instagram.

Поки співачки і артисти на карантині займаються приготуванням різних екзотичних страв, Наташа Корольова похвалилася тим, як "жене" самогонку в домашніх умовах.

"Перший раз в житті вигнала Самогоночку! Ух! Вийшла чудова! На моєму YouTube каналі Наташа Корольова міні фільм, де весь процес у всіх подробицях! Може мій досвід і рецепт Королівської самогоночки вам стане в нагоді", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму Instagram опублікувала Наташа Корольова.

Користувачі, в більшості випадків, подякували Королеву за рецепт і сміливість записати подібний відеоролик. Але були і такі коментатори, які розкритикували співачку за безглузду рекламу.

"Молодець, Наталя, гроші закінчуються, концертна діяльність ще коли налагодиться, так що самогоночка як раз виручить! Ех, жила б я ближче купила б пару пляшечок для поправки здоров'я", "Жахливо взагалі, більше нічого рекламувати як пійло, несподівано від Королевою це дивитися", "Умілиця!", "Рецепт в студію. У мене чоловік любитель гнати самогон", "Наташ, може, почастуєш?", "Молодець! У важкі часи можна зайнятися корисною і потрібною справою!", "Я б із задоволенням хряпнула з Вами)", - написали в коментарях під користувачі видеороликом.

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова здивувала фанатів змінами у фігурі. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, на якому виглядала дуже гарною.

Красуня була одягнена у джинси, корсет тілесного кольору, який тягнув її талію і зробив акцент на велику груди.

«Ех ,талія в корсеті! Карантин фігуру зіпсував, блін, плюс 4 кг! А як у вас з третьої складкою на животі?», - написала Королева.

В коментарях шанувальники почали хвалити її фігуру, зазначаючи, що таку красу неможливо зіпсувати.

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