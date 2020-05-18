Відома українська співачка Наташа Корольова, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, показала незвичайний весняний образ

На фото Наташа стояла в зеленому платті з чорним візерунком. Образ Королева доповнила прозорим дощовиком, який наділа зверху сукні. Красуня була з розпущеним волоссям і стояла біля дерева. Фото вийшло весняним і милим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Весна", - коротко підписала фото Наташа.

Фанати, серед яких був і Тарзан, поставили майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Наташа найкраща позитивна", "Передача у Малахова - Супер! Красуня наша українська!!!", "Плащ бомба", "Наташа ви так чудово виглядаєте. Люблю вас і Тарзана", "Ух, яка красуня, люблю", "Крутий плащ, вогонь, де брали?".



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Таку заяву зробила інша не менш знаменита російська співачка Наташа Корольова, яка живе по сусідству з Заворотнюк. Про це вона розповіла телеканалу НТВ.

«Слава Богу, кажуть, що хороші новини і Настя йде на поправку. Ми бажаємо їй здоров'я», — повідомила Королева.

Повідомлялося, що відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав незвичайний виступ.

На кадрах Тарзан стоїть на сцені у штанях і сорочці, яку він в ролику зняв. Після цього Сергій позбавився і від штанів, залишивши тільки стрінги, а сорочку підняв вгору, де вона в прямому сенсі загорілася. Кадри вийшло дійсно гарячими та жаркими, на яких можна легко оцінити подкачанное тіло Глушко.

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