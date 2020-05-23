Від цього знімка стає жарко

39-річна американська світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон гаряче привітала подружку, супермодель Наомі Кемпбелл з днем народження

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поряд з Кемпбелл.

На чорно-білому знімку обидві легендарні красуні показали себе в запаморочливих вечірніх нарядах.

Так, Періс здивувала сміливим декольте і не менш цікавою довжиною спідниці в своєму світлому платті з блискітками. Наомі облягла вражаючу постать в сукню по-темніше, також як і подружка, блиснувши принадами у відвертому розрізі на грудях.

Примітно, що поза, в якій розташувалися "королеви" здатна звести з розуму. Красуні лежать на дивані: Періс трохи вище, Наомі присунулася до неї впритул і здається, що пригорнулася потилицею до відкритих грудей блондинки.

"З Днем Народження @Naomi 🎈🎈🎂🎈🎈 Відправляю тобі стільки любові в твій особливий день! Ти красива всередині і зовні, блискуча, добра, весела і видатна легенда OG! Люблю і сумую за тобою 🥰", - привітала Хілтон подругу з 50-річчям.

За годину понад сотні тисяч людей оцінили пост, не скуплячись на компліменти.

"Ви такі гарні 😍"

"Дві легенди!"

"Гарні дівчата 🤗❤️"

"Усі погляди на принцесу Періс"

"Дві культові королеви ✨💗"

"я бачу тільки легенд на цій картинці"

"найкрасивіша королева заслуговує поклоніння ❤️❤️"

"Моє улюблене фото коли-небудь!!! Ти така мила Періс! Завжди скромна ❤️"

Раніше ми повідомляли, Періс позбулася залишків пристойності, блиснувши соковитими принадами на фото топлес. З одягу на світській левиці були лише капронові ажурні панчохи і рукавички.

Нагадаємо, напівгола Періс Хілтон затиснула в обіймах Наомі Кемпбелл, з'явилося фото: "Молоко з шоколадом".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в мереживних трусиках засвітила найсмачніші місця: Мерилін Монро таке і не снилося.

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