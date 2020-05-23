39-летняя американская светская львица и скандальная телеведущая Пэрис Хилтон горячо поздравила подружку, супермодель Наоми Кэмпбелл с днем рождения

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом с Кэмпбелл.

На черно-белом снимке обе легендарные красотки показали себя в умопомрачительных вечерних нарядах.

Так, Пэрис удивила смелым декольте и не менее будоражащей длиной юбки в своем светлом платье с блестками. Наоми обтянула впечатляющую фигуру в платье по-темнее, также как и подружка, сверкнув прелестями в откровенном разрезе на груди.

Примечательно, что поза, в которой расположились "королевы" способна свести с ума. Красотки лежат на диване: Пэрис чуть выше, Наоми придвинулась к ней вплотную и кажется, что прильнула затылком к открытой груди блондинки.

"С Днем Рождения @Naomi 🎈🎈🎂🎈🎈 Отправляю тебе столько любви в твой особый день! Ты красивая внутри и снаружи, блестящая, добрая, веселая и выдающаяся легенда OG! Люблю и скучаю по тебе 🥰", - поздравила Хилтон подругу с 50-летием.

За час более сотни тысяч человек оценили пост, не скупясь на комплименты.

"Вы такие красивые 😍"

"Две легенды!"

"Красивые девушки 🤗❤️"

"Все взгляды на принцессу Пэрис"

"Две культовые королевы ✨💗"

"я вижу только легенд на этой картинке"

"Самая красивая королева заслуживает поклонения ❤️❤️"

"Моя любимое фото когда-либо!!! Ты такая милая Пэрис! Всегда скромная ❤️"

Ранее мы сообщали, Пэрис лишилась остатков приличия, блеснув сочными прелестями на фото топлесс. Из одежды на светской львице были лишь капроновые ажурные колготки и перчатки.

Напомним, полуголая Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в кружевных трусах засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.

Также Politeka писала, что бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой: «Ух, проказница».