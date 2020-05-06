Скандальная светская львица и модель Пэрис Хилтон взбудоражила пикантной фотосессией без белья прямо на улице
39-летняя Пэрис Хилтон, которая осталась без многомиллионного наследства, ничуть не унывает и всегда находит время, чтобы побаловать поклонников горяченьким. Свежие кадры телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
Так, на этот раз звезда предстала перед камерой без нижнего белья, надев только черные перчатки, солнцезащитные очки и тонкие колготки с цветочным узором. При этом фотосессия проходила на улице, Пэрис сидит на травке и нежится под лучами солнца.
Хилтон без капли смущения выставила напоказ пышную грудь, прикрыв ее одной рукой, что только подчеркнуло объемы теледивы.
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Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон поделилась очередной фантастической картинкой со своим изображением. Красотка предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине светской львицы редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.
Напомним, полуголая Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".
Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в кружевных трусах засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.
Также Politeka писала, что бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой: «Ух, проказница».