Скандальная светская львица и модель Пэрис Хилтон взбудоражила пикантной фотосессией без белья прямо на улице

39-летняя Пэрис Хилтон, которая осталась без многомиллионного наследства, ничуть не унывает и всегда находит время, чтобы побаловать поклонников горяченьким. Свежие кадры телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Так, на этот раз звезда предстала перед камерой без нижнего белья, надев только черные перчатки, солнцезащитные очки и тонкие колготки с цветочным узором. При этом фотосессия проходила на улице, Пэрис сидит на травке и нежится под лучами солнца.

Хилтон без капли смущения выставила напоказ пышную грудь, прикрыв ее одной рукой, что только подчеркнуло объемы теледивы.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон поделилась очередной фантастической картинкой со своим изображением. Красотка предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине светской львицы редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.

Напомним, полуголая Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в кружевных трусах засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.

Также Politeka писала, что бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой: «Ух, проказница».