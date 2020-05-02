39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон порадовала поклонников откровенным образом

Звезда опубликовала очередной коллаж, сделанный в фотошопе, у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка предстала в кружевном нижнем белье. На фото прекрасно видно ее стройную фигуру, плоский живот и округлые бедра. Хилтон надела солнечные очки и подняла голову. Но этого звезде показалось мало, и она пририсовала себя к актрисе Мэрилин Монро в купальнике. Актриса стояла в закрытом купальном костюме. Такой откровенный лук как у Пэрис в те времена Монро и не снился.

«Блондинки. Пляжные малышки», - подписала снимок звезда.

За день ее фото посмотрели почти 680 тысяч раз. В комментариях была критика и комплименты.

«Две королевы», «Круто», «Иконы красоты», «Горячо», «Серьёзно? Даже рядом не стояла», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон поделилась ярким кадром с необычной съемки. Звезда предстала в желтом топе, который был приспущен с плеч. Яркий наряд не только подчеркнул грудь знаменитости, но и позволил посмотреть на тонкую талию и пресс. Пэрис сделала высокую прическу из волнистых локонов. В руке светская львица держала большой рожок с мороженым, несколько капель упали на грудь звезды.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».