Знаменитий молдавський виконавець Дан Балан, який два роки був тренером шоу «Голос країни», поділився з шанувальниками новим фото
На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок після тривалої перерви, передає Politeka.net. Останній раз музикант з'являвся в Instagram 15 травня, коли повідомив про вихід нового кліпу на YouTube. Цього разу співак поділився новим фото і подякував всім людям, які брали участь у створенні цього незвичайного кліпу.
«Спасибі всім, хто брав участь у проекті #всепробачати... всім тим людям, які приїхали з різних міст і країн, не знаючи куди вони їдуть і навіщо, але приїхали», - написав Дан.
За півгодини пост співака зібрав понад 12 тисяч лайків. В коментарях стали питати, де пропадав музикант, а також хвалити його новий проект.
«Дан, в якому лісі ти загубився, ми скучили. Потеряшка наш улюблений», «Дан ми сумуємо», «Дан, це дуже зворушлива і прекрасна робота», «Дан, твої роботи такі ж прекрасні, як і ти», «Ти найкращий! Дякую за почуття», «Даник ти чудовий», «Твоє послання для ВСІХ людей у світі», "Тіна Кароль чи Віра Брежнєва?", - пишуть користувачі мережі.
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Як відомо, мова йде про нову роботу Балана, яку він записав спільно з переможницею шоу Оксаною Мухою.
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