Знаменитий молдавський виконавець Дан Балан вразив відео з переможницею пісенного шоу "Голос"

Артист вирішив представити незвичний ролик на пісню "Треба", який записував у рамках спецпроекту, над яким працював багато тижнів. Після завершення чергового сезону "Голос країни", він з головою кинувся у роботу на тлі чуток про його стосунки з Тіною Кароль, передає Politeka.net.

Так, співак зняв разом з Оксаною Мухою кліп, який вперше зрежисирував сам, а також артист виконав пісню українською мовою

Чоловік заявив, що збирався показати, як біль образ переходить у радість прощення, для цього він тривалий час займався пошуком реальних історій людей, які не бачилися роками і приховували образи, а також були готові пробачити все накопичене в собі. В рамках проекту їм була дала можливість «пробачити все».

"Це перший музичний результат нашої співпраці - пісня "Все пробачати", яку раніше слухачі чули під назвою "Треба". Для мене це був дуже цікавий досвід в роботі: Дан знайшов нову для мене манеру співу, я вперше знялася в такому масштабному відеокліпі", - розповіла сама Оксана.

Фанати були в захваті від побаченого, але також схвильовані обіймами Дана і Оксани, отриманими дуже ніжними. Не обійшлося і без згадок романа співачки Кароль з Даном.

До цього ми повідомляли, що артисти представили відео, записане прямо в спальні Тіни Кароль. Як виявилося, зірки вирішили зняти кліп на музичну композицію "Пам'ятаєш", яку готували багато тижнів. А нещодавно в мережі з'явилося досить неоднозначне відео з репетиції, яке тільки підігріла чутки про їх бурхливий роман.

Сам кліп, який відзняли артисти всього за кілька днів, потрапив у топ-трендів Ютуб-платформи і був буквально завалений позитивними коментарями. Не далеко пішов і ролик з репетиції зірок - Дан і Тіна в домашньому вигляді засвітилися перед камерами в досить несподіваних образах.

Без облуди артисти готувалися до виступу і показали, як проводять час разом.

у представленому В Instagram відео можна помітити, як артисти репетирували, стоячи одне перед одним. У ролику також чути, як зірки фліртують і заграють один з одним.

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