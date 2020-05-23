Знаменитый молдавский исполнитель Дан Балан, который два года являлся тренером шоу «Голос країни», поделился с поклонниками новым фото

На своей странице в Инстаграм он опубликовал снимок после длительного перерыва, передает Politeka.net. Последний раз музыкант появлялся в Инстаграм 15 мая, когда сообщил о выходе нового клипа на YouTube. В этот раз певец поделился новым фото и поблагодарил всех людей, которые участвовали в создании этого необычного клипа.

«Спасибо всем, кто участвовал в проекте #всепробачати... всем тем людям, которые приехали из разных городов и стран, не зная куда они идут и зачем, но приехали», - написал Дан.

За полчаса пост певца собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях стали спрашивать, где пропадал музыкант, а также хвалить его новый проект.

«Дан, в каком лесу ты потерялся, мы соскучились. Потеряшка наш любимый», «Дан мы скучаем», «Дан, это очень трогательная и прекрасная робота», «Дан, твои работы такие же прекрасные, как и ты», «Ты лучший! Спасибо за чувства», «Даник ты великолепен», «Твоё послание для ВСЕХ людей в мире», "Тина Кароль или Вера Брежнева?", - пишут пользователи сети.

Как известно, речь идет о новой работе Балана, которую он записал совместно с победительницей шоу Оксаной Мухой.

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