Знаменитий український співак і продюсер Олексій Потапенко досить неоднозначно висловився про роман Тіни Кароль і Дана Балана

Вчора співачка Оля Полякова вирішила провести в Instagram прямый ефір Потапом, влаштувавши собі гру в "правду або дія". Під час того, як зірки відповідали на питання фанатів питання, Олексій сказав багато "зайвого" про парі Дана і Тіни, у яких нібито бурхливий роман. Своїми словами артист спровокував цілий скандал в мережі, повідомляє Politeka.

Так, у прямому ефірі Оля і Потап не тільки посміялися над поведінкою співака і співачки, а ще й дали поклинникам зрозуміти, що прихильність артистів - лише фарс і вигадка. Це не на жарт розлютило шанувальників і ті влаштували цілий скандал в мережі.

Під час ефіру сама Полякова запропонувала несподівано Потапу уявити, що було б, якщо він прийшов на весілля Балана і Кароль, а потім випив замість спиртного сироватку правди. Співак не розгубився і відповів, що б він тоді сказав:

"Хлопці, я ніколи не вірив у ваш союз! З самого початку я вважав, що це продюсерський хід і вигадки фанатів. Мало того, це мені завжди здавалося неправдоподібним. Але Бог його знає, чорт вас поплутав, або це дійсно любов!" – зазначив співак.

Потім він сказав, що народ любить історію Дана і Тіни, адже вони так мило все показують, тримаючись за руки і ніжно дивлячись один на одного: «Якийсь символ є між ними. Це крута історія, круто розкручена. Якщо ми про неї говоримо, то значить вона круто розкручена".

На завершення він сказав, що співаки «Ті ще пиріжки, які не клеяться разом з одного боку».

«Хоча, знаєш, це як Потап і Настя… Ніхто не вірив і не вірив і бац… Може бути і там щось…», - спробував згладити свої висловлювання співак.

Зазначимо, кілька днів тому в мережі був представлений ролик, записаний у спальні Тіни Кароль. Справа в тому, що артисти записали нову пісню в дуеті, який чекали багато місяців фанати.Спеціально до цієї події Дано опублікував нове фото, але засвітив дещо зайве.

Так, у початковому ролику співачка Тіна були поруч один з одним: чоловік грає на гітарі, а сама Кароль кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, тому вийшов кліп зайняв перше місце в трендах Ютуб-платформи всього за кілька днів.

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