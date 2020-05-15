В День сім'ї в соцмережах з'явилися фотографії самих близьких і рідних людей тренерів шоу «Голос країни»

Знімки опублікувала прес-служба шоу на своїй офіційній сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, 15 травня у світі відзначають день сім'ї, тому автори проекту вирішили звернути на це увагу і показати сім'ї всіх тренерів проекту.

«Вітаємо тебе і твоїх близьких з Днем сім'ї! Немає нічого важливішого міцної і дружної сім'ї, згодні?», - написали на сторінці офіційного аккаунту.

Судячи з фото, сім'я Дана Балана складається лише з нього і його матері, яка нещодавно приїжджала в Україну і брала участь в шоу. Настя Каменських і Потап самі є сім'єю. У шоу у них навіть одна кнопка на двох. Українська співачка Тіна Кароль була зображена зі своїм сином Веніаміном. На фото вона просто світиться від щастя. А Дмитро Монатік – з дружиною Іриною і двома синами. Також в мережі опублікували фото ведучих шоу Каті Осадчої та Юрія Горбунова з сином.

Шанувальники тепло відреагували на фото, зазначивши, що фото Тіни і Дана потрібно об'єднати в одну.

«Найкращі», «Такі теплі, ніжні фотографії!», «Супер», «Як добре ви придумали», «найулюбленіші наші», «Повністю згодна», «Мило», «Любов», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила видом в тісній сукні з блискіток: "Так ні один Балан не встоїть!".

Як повідомляла Politeka, у мережі з'явилися самі «голі» наряди Тіни Кароль в «Голосі», Дан Балан не встояв.

Також Politeka писала, що Дан Балан розбурхав любовним посланням для Кароль, Тіна не стрималася: «Кожен раз плачу».