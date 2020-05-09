Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко показала свою сім'ю на архівному знімку

Як повідомляє Politeka.net, фотографія актриси з'явилася в Instagram.

Тетяна Кравченко часто ділиться з шанувальниками у соцмережі цікавими кадрами зі свого життя. На цей раз вона опублікувала чорно-білий сімейний знімок, що був зроблений більш 30 років тому. На ньому ще молода Тетяна позує поруч з колишнім чоловіком Дмитром Гербачевким. На руках знаменитість тримає маленьку доньку Ганну.

"Тепле сімейне фото ❤️😍", - підписала вона публікацію.

Користувачів соціальної мережі зворушив архівне фото Тетяни Кравченко:

"Тетяна, Ви красуня.З днем Перемоги!!!!"; "Красуня"; "Тетяна краса!!!!😍😍😍"; "Тетяна ви красуня і прекрасна актриса"; "Тетяна яка ви ефектна молода були. Зараз теж нічого"; "Гарненька". "У кожному віці краса. Дуже класна акторка. А Валюха - це взагалі шедевр"; "Які молоді ми були, як щиро любили...👍🏻".

Раніше Тетяна Кравченко розповіла про невдачі в особистому житті. За все своє життя вона так і не змогла знайти свого чоловіка. Її першим чоловіком був онук Володимира Маяковського - Володимир Лавинский художник-постановник школи-студії МХАТ. Чоловік їй регулярно зраджував, а потім запив і навіть бив актрису. А коли дізнався, що Тетяна вагітна, то примусив позбутися дитини.

Тетяна Кравченко зізналася, що закохалася у відомого актора Олександра Абдулова під час роботи в "Ленкомі". За словами актриси, колега зауважив її почуття і користувався цим, поки одного разу не сказав, що не любить.

Другим чоловіком Кравченко став Дмитро Гербачевский. Продюсер теж зраджував Татьени і бив її. Від нього зірка "Сватів" і народила доньку Анну.

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