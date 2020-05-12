В мережі опублікували рідкісний знімок ще молодої актриси Тетяни Кравченко, яка стала мегапопулярною після ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати"

Як передає Politeka.net, фото поділилися на одній з фан-сторінок 66-річної знаменитості в Instagram.

Тетяна постала у несподіваному образі: з коротеньким чубчиком, білою косинкою на голові і в світлій сукні в дрібний горошок. Правда, шанувальники тут же впізнали в квітучій дівчині на знімку "нашу Валюху" - роки не зіпсували актрису. Все той же пронизливий погляд, губи "бантиком" і приголомшлива акторська гра.

За годину більше 3 000 людей оцінили архівне фото "сердечками", засипавши Кравченко компліментами.

"Які молоді ми були ..."

"Дуже мила🌷🌷🌷"

"Наша улюблена😍"

"Яка вона молода😅❤️"

"Російська дівчина🔥"

"Така гарненька і якась рідна🙆‍♀️😍"

"А їй дієта не потрібна ,російська жінка ,це її краса"

"Ой, серденько!!!😍"

Раніше ми повідомляли, нарешті, з'ясувалося, чи буде зніматися в сьомому сезоні "Сватів", актриса Людмила Артем'єва. Раніше Кравченко заявляла, що, мовляв, через фінансову плутанину її колега відмовилася від участі у зйомках. Тепер же стало відомо, що Артем'єва продовжить грати Ольгу Миколаївну, з якою у героїні Кравченко відбуваються постійні забавні сутички, за якими так люблять спостерігати мільйони фанатів.

Крім того, Артем'єва пролила світло на свої відносини з іншим актором "Сватів" - Миколою Добриніним, який зіграв Мітяя. Актриса зізналася, що той є для неї справжньою опорою і вона цінує його за "людські якості".

Нагадаємо, Валюха з «Сватів» вразила новою зовнішністю: «Ніякої пластики і таке...»

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.