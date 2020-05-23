Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі охрестили українською Кардашьян, завдяки її вражаючим формами, ощасливила фанатів гарячої фотосесією

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позує посеред вулиці.

Модель продемонструвала нову колекцію одного з салонів одягу. Так, Альона покрутилася в супертісному костюмі відтінку бежевий металік - красуня повернулася до камери боком, випнувши шикарні "булочки" і спокусивши чарівними округлостями зони декольте.

На іншому знімку Омович постала в чудовому чорному костюмі, що складається з відвертого топа і широких штанів. Альона в образі "подружки Джеймса Бонда" застигла в кроці, тримаючи в руках сумку та мобільний телефон.

Крім того, Альона похвалилася фігурою в коротенькому комбінезоні сірого кольору.

"Дуже гарна нова колекція. Яке фото найбільше сподобалося? 1/2/3/4/5?😈", - підписала знімки модель.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не забуваючи при цьому ставити красуні лайки.

"Балдію від твоєї фігури 🔥 топ ❤️"

"Пальчики що ль вивалилися?!😳"

"3 нереальний образ💕"

"3й чорний лук просто вогнище🔥"

"Ти вбиваєш своєю палкістю"

"уаууу така куртая😍🔥"

Раніше ми повідомляли, Омович з незвичною для неї зачіскою - кучерявою гривою як у лева - розбурхала видом в топі і велосипедках тілесного кольору. Модель вийшла у такому вбранні на балкон, змахнувши однією рукою вгору, підставивши обличчя сонцю і закривши очі від задоволення.

«Де такі шорти купити?», «@alena_omovych а без фотошопу слабо?», «Приходь, погодую нормально борщем і котлетами!», "А мені все подобається!!!😁", «Кучері супер! Захотілося відразу, піду теж зроблю)))», - писали в коментарях.

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".