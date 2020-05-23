Популярна співачка Світлана Лобода поділилася ніжним знімком зі старшою донькою Євою

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Лобода була одягнена в гарне прозоре плаття, яке гармоніювало з кольором її шкіри. Зірка зробила собі укладку і натуральний макіяж. Але шанувальники все одно звернули увагу, що співачка сильно змінилася. Її донька була вдягнена у рожеву сукню. На фото прекрасно видно, як виросло її волосся. Дівчинка стояла в обнімку з мамою і тримала в руках повітряну кульку.

За годину пост артистки зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Лобода не схожа на Лободу», «Красива комбінація», «Світлана, ви красива, але ці фото... багато фотошопу, ви не схожі на себе», «прекрасна Lo», «Щастя», «Боже, яке ж прекрасне плаття аля 2017..ностальгія», «Які ви шикарні! Просто найкращі!», «Красиві і ніжні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода зареєструвалася в молодіжній мережі TikTok. Красуня пообіцяла своїм шанувальникам, що не дасть їм нудьгувати на карантині. Лобода одразу ж поділилася відео, на якому продемонструвала свою розкішну фігуру.

Нагадаємо, що улюблена людина Лободи випадково потрапила у кадр на домашніх фото: "Такий контраст!".

А ще Politeka писала, що щаслива Лобода вразила знімком з Тільдою, яка підросла: "Боже, яка красуня".

Також Politeka повідомляла, що Лобода показала свою гордість у вузенькому топі, ніякий Ліндеманн не встоїть: "гаряча і скажена".