Українська співачка Світлана Лобода збентежила відвертою фотосесією у ванній, при цьому засвітивши цікавий момент в дзеркалі

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram. Світлана позувала в чорній нижній білизні спортивного стилю, теплих шкарпетках і білому халаті, який завчасно безцеремонно розпахнула.

Лобода пограла на камеру ідеально плоским животиком і розкішними стегнами, стріляючи очками в камеру.

Примітно, що в кадр потрапив фотограф, який знімав співачку. У відображенні дзеркала позаду Лободи можна побачити її 9-річну дочку Євангеліну з телефоном в руці. Дівчинка дуже намагалася сфотографувати маму найкращим чином.

"Мені здається, самоізоляція йде на користь, як думаєте?😉😉😉 Foto by my lovely Eva❤️ яка з?)", - підписала фото Лобода.

Пост зібрав понад 120 000 "лайків" менш, ніж за півдня, а також безліч захоплених коментарів. Шанувальники засипали компліментами не тільки спекотну артистку, але і її маленьку копію.

"Красива Ви Жінка Світлана!А доча взагалі 💥"

"Нє, ну Єва фотограф від Бога😍🔥"

"Можна взяти у Єви курси по фотографії, в неї добре виходить🔥"

"А Єва дуже навіть класно сфоткала)😍🔥"

"я дивлюся на Вас і дивуюся тому, як можна бути такою ідеальною.. але Євка мене дико бентежить😂 такий контраст між гарячою Сергіївною..і милою дитиною Андріївною😂"

"Думаю, кожен з нас хотів би на місце Єви🙈"

"ніжки шикарні 💕"

"який прессик"

"не можна це все ізолювати😁"

"Світлана Сергіївна, Вам виписаний штраф... за надто неймовірно фігуру🥴👻😘"

Раніше ми повідомляли, Лобода здивувала пікантним кадром, надовго позбавивши шанувальників сну. Зірка з'явилася в бюстгальтері, який почала стягувати з себе. Завмерши під час такого інтимного моменту, красуня млосно відвела погляд убік.

Нагадаємо, розпатлана Лобода показала без прикрас, як виглядає будинку.

Як повідомляла Politeka, Лобода в домашньому вигляді похвалилася розвагами з кіньми.

Також Politeka писала, що Лободу висміяли за розваги у трактора і стогів сіна.